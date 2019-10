Halloween 2019 a Milano e provincia: eventi da paura per grandi e piccini.

Halloween 2019 a Milano e provincia

Mostri e streghe. Maghi, fantasmi e spiriti. Zucche e racconti di paura. Il giorno più pauroso dell’anno sta tornando e per Halloween 2019 sono stati organizzati tanti eventi. Preparate la lanterna e i dolcetti.

Avventura paurosa al Bosco Wwf di Vanzago

Questa serán giovedì 31 ottobre, l’associazione Ida ha organizzano un’avventura paurosa al bosco Wwf di Vanzago per tutti i bambini. Dalle 19 infatti si potrà cenare in Oasi al sacco e dalle 21 ci sarà un’escursione con rientro previsto al centro visite alle 22.30. Domani mattina colazione alle 8 uscita dei bambini. I piccoli dormiranno tutti insieme nell’aula verde con un operatore a sorvegliare ogni 1o/12 bambini. La cena sarà ad opera dei genitori mentre la colazione offerta. I partecipanti dovranno portare il sacco a pelo, un materassino da campeggio, la torcia elettrica, pigiama, spazzolino, un cambio e una tazza per la colazione. L’evento è aperto a tutti i bambini dai 7 ai 12 anni per un costo di 35 euro a testa.

Festa al Parco Agricolo Sud

Dalle 17 alle 22 sera nel bosco ‘I pini di Aquilino’ nel Parco Agricolo Sud, a Cornaredo per i bambini dai 6 ai 12 anni. Durane il Party a tema Halloween è previsto un labirinto al buio, ponti sospesi, una cena attorno al fuoco e una caccia al tesoro nel bosco.

Halloween sotto le stelle

Dalle 17.30 i bambini dai 6 anni in su sono attesi al Planetario per vedere un cielo popolato da streghe, fantasmi, stelle maligne e pianteti infernali. Stefania Origoni Ferroni e Riccardo Vittorietti – Staff LOfficina accoglieranno i piccoli nella serata ‘Tutte Le Stelle Di Hogwarts’ Halloween. Per i bambini dai 9 invece l’appuntamento è per le 21 con ‘Halloween’s Night’ a cura di Monica Aimone. Il costo è di 5 euro l’intero, 3 euro il ridotto per minorenni e over 65.

Parco Sempione e Castello Sforzesco infestati dai fantasmi

Naide quest’anno propone un tour a caccia di spettri al Parco Sempione. I partecipanti potranno incontrare Dama Velata, di nero vestita, con il volto coperto da un velo, che durante il suo passaggio lascia un odore di violette e un senso di freddo. Altri spettri si aggireranno anche al Castello Sforzesco come Ludovico il Moro e Beatrice d’Este. L’appuntamento è quindi per questa sera alle 19.30 per un costo 16 euro. La prenotazione è obbligatoria sul sito di Neiade.

Il tour terrificante per le vie del centro di Milano

Si parte da piazza Vetra, dove si consumavano le condanne a morte, per poi proseguire alla scoperta del serial killer di Milano, l’assassino della Stretta Bagnera e concludersi al Castello Sforzesco, infestato da spettri e fantasmi. Il tour inizierà alle 20.50 alla Basilica di San Lorenzo e durerà circa un’ora e mezza. Il biglietto costa 15 euro mentre i bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni pagheranno 10 euro. I costo per piccoli inferiori a 5 anni sarà di 6 euro . I minorenni dovranno essere accompagnati da almeno un adulto.