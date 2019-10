Al Salice come da tradizione torna il party di Halloween e il tema scelto per quest’anno porterà a Legnano una serata magica con Harry Potter.

Harry Potter vola al Salice di Legnano per Halloween

Domani sera, giovedì 31 ottobre, come da tradizione, si festeggia Halloween e per l’occasione il Centro Sociale Pertini sarà addobbato con allestimenti a tema Harry Potter. Ci saranno tante sorprese speciali pensate dai ragazzi del Salice: cocktails a tema con i nomi delle quattro casate di Howgrats, il BeerQuidditch (una variante del Beer Pong pensata per l’occasione), allestimenti a non finire e tante altre sorprese da scoprire. La serata inizierà alle 21.30 e si protrarrà fino alle 02.00 con i dj set dei Good Vibes Sound, dei Fritto Misto e dei Madmonk. Come sempre al Salice l’ingresso sarà gratuito.

CLICCA QUI PER AVERE TUTTE LE INFORMAZIONI SULLA SERATA

