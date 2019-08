Hockey Pogliano: riparte la stagione dopo la pausa estiva

Hockey Pogliano: play dopo il time out estivo

Anche l’Hockey Pogliano riprende la stagione sportiva 2019/20, insieme alle società del poglianese. La partenza é prossima: le formazioni scaldano i motori, e i muscoli.

Attraverso l’in-formazione si assembrano allo start: dopo lo stop delle ferie la macchina organizzativa del gruppo entra in azione e mette in moto i programmi. Terminata la sosta di Ferragosto il team di Gianluca Alloni rientra in gioco.

Nell’atmosfera di fine estate l’entusiasmo é all’unanimità: infiamma ancora gli animi e conferma la passione di giovani e coach coinvolti dall’esperienza hockeystica. La fantasia e l’impegno accendono i riflettori sulle novità pre-season che scalpitano al via. Il focus é l’atleta: prima la persona. Sport e sogni in movimento sono gli elementi che alimentano il nucleo dell’attività. E danno energia alla squadra. Poi una parola: l’inclusione. Che é il tema di tutto il progetto giovanile. (Come ci ha confermato più volte Gianluca nel corso di alcune precedenti interviste).

Ma entriamo nel vivo del sistema: programma <<Hockey Pogliano>>. Il gruppo rende noto che l’esordio delle date utili per il nuovo anno (all’insegna della sportività) é sabato 14 settembre (per conoscersi); a cui faranno seguito domenica 15, per disputare un torneo che aprirà ufficialmente l’annualità, e lunedì 16 con la prima sessione di allenamenti.

Si ricorda fin da ora che per ogni dettaglio e informazione (location, orari, modalità di iscrizione) il riferimento é on line: Gianluca.alloni@yahoo.it. Oppure: www.ascorbettolino.it.

In questi giorni si é chiarito il parterre di allenatori e preparatori: intanto il popolo dell’Hockey pregusta l’evento del 15 settembre. Invita tutti alla terza edizione del Torneo organizzato dagli Old Black: memorial dell’amico Umberto Friaglia. Domenica a partire dalla mattina al Campo <<G. Gondo>> di Novara. Adesioni aperte fino al 4 settembre. Partecipazione gratuita. Ulteriori determine e dettagli in via di definizione.

Stagione 2019/20: così si preannuncia l’anno sportivo a sigla Ascor Bettolino.

TORNA ALLA HOME PER LEGGERE LE ALTRE NOTIZIE