Hockey su prato: si parte con le preiscrizioni per la nuova stagione

Hockey su prato: preiscrizioni al fischio d’inizio

Si realizza anche per le specialità del Gruppo Sportivo dell’Hockey su prato il momento delle preiscrizioni. Tutti pronti sulla linea di partenza. Obiettivo: la nuova stagione sportiva 2019-2020. Lo start con l’esordio del mese di giugno: prove e allenamenti aperti. La prospettiva é il traguardo in stile di squadra. Sportività e novità é il connubio (ultimate: la news del fresbee). La massima espressione dei ragazzi dell’Hockey di Pogliano si esprime scendendo in campo: all’insegna del divertimento. Scandire la relazione in uno spazio reale oltreché digitale.

Dall’interfaccia virtuale a quello personale. Il gioco oltre. Così dalle prime dichiarazioni del Responsabile Gianluca Alloni (ndr maggio 2019):<<Questo sport é un dono, una passione. Supera smartphone, telefoni, elettronica. E’ originale, rispetto alla norma, coinvolgente. Predilige le amicizie: prima della competizione la compagnia. Il tempo, fuori (dalle mura di casa), concepisce l’umanità. Che accoglie. Regola: lo svago e le attitudini individuali. Convoglia: l’iperattività e l’entusiasmo>>.

Di seguito riportiamo alcuni riferimenti relativi al calendario delle preiscrizioni. L’elenco comprende date, luoghi, orari, dettagli. Sarà possibile registrarsi in anticipo per il prossimo anno sportivo fino al 30 giugno (risparmiando. Poi a tariffa piena). Il sabato dalle 10 alle 12. Al Centro Sportivo <<Moroni>> di Pogliano via Chiesa. Previa telefonata al numero: 3205691233 (il responsabile informa). La fascia d’età interessata é quella dei giovani (e giovanissimi) dai 6 ai 15 anni. <<Ci auguriamo di vedere tante ragazze così da poter realizzare sul territorio una giovanile che non sia prettamente maschile>> aggiunge Gianluca.

Durante le pre-iscrizioni (sabati) verranno consegnati un bastone e una pallina per chi desideri cimentarsi nell’attività già nel periodo delle vacanze estive. 27 giugno, 3 e 10 luglio: gli ultimi due appuntamenti sono considerati iscrizione (non pre).

Nel percorso dell’anno gli allenamenti hanno luogo il lunedì e il mercoledì alla tensostruttura presso l’Oplà Village e alla palestra della media Ronchetti. 3: é il numero delle prove gratuite previste per chi ancora deve rompere il ghiaccio. Il gruppo sportivo incontra le esigenze di chi é titubante e predilige un approccio graduale ad una realtà da conoscere. Rassicura sull’accoglienza.

TORNA ALLA HOME PER LEGGERE LE ALTRE NOTIZIE