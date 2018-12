Humana, sono oltre un milione e 600mila i chili di abiti raccolti sul territorio dei Comuni del Milanese in cui opera la società di servizi Sasom.

Humana, la generosità dei cittadini dei “Comuni Sasom”

Con gli abiti raccolti grazie alla generosità dei cittadini di questi Comuni, Humana ha contribuito a finanziare 484 borse di studio per le scuole magistrali di Humana in Mozambico, Malawi e India. La raccolta abiti di Humana ha consentito anche benefici sul fronte ambientale: gli abiti donati in particolare hanno permesso di risparmiare oltre 10 miliardi di litri di acqua e a evitare l’emissione di oltre 6 milioni di chili di anidride carbonica nell’atmosfera.

La premiazione di lunedì 17 dicembre è avvenuta nella speciale cornice dei 20 anni di attività di Humana People to People Italia. L’organizzazione umanitaria, che sostiene e realizza progetti di sviluppo nel Sud del mondo attraverso la raccolta degli abiti, festeggia i suoi vent’anni di storia e impegno in Italia celebrando la ricorrenza con un road show a bordo di uno storico pulmino Volkswagen T2, icona vintage degli anni Settanta e simbolo del percorso di Humana.

«In occasione dell'anniversario dei nostri primi 20 anni di attività in Italia abbiamo voluto mantenere un rapporto ancora più solido e ravvicinato con le comunità locali e le realtà pubbliche e aziendali che, grazie al loro costante impegno, hanno reso possibile il miglioramento della qualità di vita di milioni di persone», ha commentato Ulla Carina Bolin, presidente di Humana People to People Italia onlus. «Ringrazio Humana per tutto il lavoro fatto in questi anni per la nostra azienda e per i nostri Comuni», ha aggiunto Stefano Diliberto, direttore di Sasom.