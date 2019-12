I Carabinieri in visita natalizia ai bambini in cura al Reparto di pediatria dell’ospedale di Saronno.

I carabinieri della Compagnia di via Manzoni questa mattina hanno fatto visita ai bambini in cura al Reparto di pediatria dell’ospedale cittadino. A portare gli auguri dell’Arma ai bimbi ricoverati in questi giorni di festa il comandante della Compagnia di Saronno, capitano Pietro Laghezza, insieme al comandante della stazione saronnese, maresciallo Nicola Muscettola. Ad accompagnarli c’era anche una rappresentanza di militari in servizio alla Compagnia cittadina. La giornata di oggi è stata anche l’occasione per incontrare medici, infermieri, personale sanitario e augurare loro un sereno Natale. Alla vista dei militari hanno dimostrato grande stupore, gioia e interesse sul loro lavoro.