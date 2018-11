I giovani delle parrocchie di Legnano si uniscono per un cammino educativo condiviso.

I giovani delle parrocchie uniti per la catechesi cittadina

I giovani di tutte le parrocchie di Legnano si uniscono per un cammino educativo condiviso. È una “prima assoluta” la proposta di catechesi cittadina che prende avvio domenica 25 novembre, rivolta ai giovani fino a 30 anni, da loro stessi pensata e progettata attorno al tema “Cresciamo lungo il cammino. Incontro alla vita per scoprirci beati”.

Cinque gli argomenti in agenda che toccano concretamente la vita dei giovani legnanesi: studio e lavoro (domenica 25 novembre, ore 19-22, oratorio S. Redentore-Legnanello); comunicazione e media (domenica 20 gennaio 2019, ore 19-22, oratorio San Magno); responsabilità civile (sabato 23 febbraio, ore 16-19, oratorio Beato Cardinal Ferrari); l’esperienza del dolore (domenica 24 marzo, ore 19-22, oratorio San Pietro); relazioni e affettività (sabato 4 maggio, ore 16-19, oratorio San Domenico).

“Vivere da cristiani nel nostro mondo è una sfida che vogliamo cogliere”

“Siamo giovani di tutte le parrocchie di Legnano – si legge nel programma – e quest’anno faremo per la prima volta un cammino insieme. Vogliamo crescere facendo strada insieme, allargando con coraggio lo sguardo per scendere nella profondità di noi stessi. Vivere da cristiani nel nostro mondo è una sfida che vogliamo cogliere con responsabilità”.

