Teatro Lirico il 15 giugno.

I Legnanesi tornano a Magenta

Chiara Calati è riuscita nel suo intento. Il sindaco magentino non ha mai fatto mistero di voler riportare la compagnia dialettale al Lirico, dopo che, con l’Amministrazione Invernizzi, si era scelto un cambio di rotta che portò addirittura ad un duro confronto tra I Legnanesi e l’allora sindaco Invernizzi. Dopo tanto tempo la compagnia torna quindi ad esibirsi sul palco del Teatro Lirico di Magenta il 15 giugno. Per chi non volesse perdersi questo ritorno i biglietti saranno acquistabili da metà marzo.

