I Legnanesi tornano sul piccolo schermo in prima tv assoluta

I Legnanesi tornano sul piccolo schermo: Retequattro manderà in onda questa sera, mercoledì 3 luglio, lo storico gruppo teatrale.

Dopo il sorprendente successo televisivo della serata Signori si nasce… e noi?, Retequattro porta nuovamente in TV lo storico gruppo teatrale de «I Legnanesi»: questa settimana è la volta della pièceLa Famiglia Colombo, in onda mercoledì 3 luglio alle ore 21.25. Da 70 anni esempio più celebre di teatro en travestì in Italia, «I Legnanesi» appassionano il pubblico con una comicità unica nel suo genere, frutto di una cultura popolare che racconta storie e debolezze della nostra società. Tradizione e attualità espresse in italian-dialetto, mix di italiano e lombardo, costituiscono una delle cifre più caratteristiche della Compagnia. Protagonisti assoluti Antonio Provasio (La Teresa), Enrico Dalceri (La Mabilia) e Luigi Campisi (Il Giovanni), collaudatissimo trio che porta in scena le maschere create nel 1949 da Felice Musazzi. In La Famiglia Colombo, il cortile de «I Legnanesi» è alle prese con la processione di Sant’Ambrogio, il Santo Patrono di Milano. Durante i preparativi, La Mabilia s’invaghisce di uno strano individuo. Sarà vero amore? E come reagiranno La Teresa e Il Giovanni? Ritmo, battute esilaranti, situazioni grottesche e imprevedibili: ancora una volta «I Legnanesi» sanno emozionare facendo ripensare ai tempi che furono e riflettere su quelli di oggi.

