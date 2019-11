Pendolari lombardi stanchi di continui disservizi e ritardi.

Pendolari lombardi: #AdessoBasta

L’appuntamento è stato lanciato sui social: martedì 26 novembre, alle 18, ritrovo in piazza Cadorna per chiedere un cambio di passo nel trasporto ferroviario. I continui ritardi e disservizi stanno ormai esasperando chi, per lavoro o studio, si trova costretto a prendere il treno ogni giorno e con l’arrivo della stagione invernale si teme un ulteriore peggioramento della situazione. L’annuncio è stato lanciato su Facebook dai vari Comitati dei pendolari di tutta la Regione con l’hashtag #AdessoBasta.

LEGGI ANCHE: Pendolari in Regione per dire “stop” a ritardi e disservizi