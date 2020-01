Domani i Troquet al Salice di Legnano per il loro primo live.

I Troquet al Salice di Legnano per il loro primo live

Venerdì la musica live torna al Salice e per l’occasione sul palco del Centro Sociale Legnanese ci saranno i Troquet, un progetto musicale freschissimo per la prima volta in concerto. Prima e dopo il live sarà compito di Dj MAD1000 conquistare il pubblico con il suo dj set a tinte rap. Come sempre l’ingresso al Salice sarà gratuito.

Clicca qui per tutte le informazioni sull’evento

Chi sono i Troquet?

I Troquet, Kabo, DJ AGLY, Jacopo Boschi e Nico Roccamo, sono quattro musicisti con diverse esperienze musicali alle spalle. In questo nuovo progetto metteranno in gioco tutte le influenze accumulate negli anni e derivanti dai differenti percorsi musicali: Hip Hop, Funk e Black Music al servizio del Groove.