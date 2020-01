Il traditore della Milano-Mortara? Solo una trovata pubblicitaria per il lancio del nuovo disco della cantante romana Romina Falconi.

Volantini contro il “traditore” della Milano-Mortara

Lui la tradisce spezzandole il cuore, lei consuma la sua vendetta su un treno della Milano-Mortara. Singolare sorpresa per i pendolari ieri che, salendo su un convoglio, lo hanno trovato letteralmente tappezzato di volantini con foto, nome e cognome del traditore e un messaggio che la tradita ha voluto rendere pubblico in modo eclatante:

“Sei un traditore e un farabutto, hai ignorato le mie lacrime ora ignora pure questo. Ringrazia che sono una signora…”.

Svelato il mistero

La vicenda è rimbalzata in breve tempo sui social e in tanti si saranno chiesti chi potesse essere l’autrice della “malefica vendetta”. Ed ecco che poche ore fa il mistero è stato risolto. Romina Falconi, trasgressiva cantante romana, ha condiviso un post nel quale svela che dietro al presunto traditore c’è una trovava pubblicitaria per il lancio del suo prossimo singolo dal titolo appunto “Ringrazia che sono una signora” tratto dall’album Biondologia uscito a marzo 2019.

