Nata nel 1976 dall’intuizione e dall’iniziativa imprenditoriale del fondatore Antonio Cussino, l’azienda “Idrocentro” conta oggi ben 50 sedi in Italia ed altre all’estero in Romania (Timisoara) e Francia (Nizza). In questi quarant’anni e più, l’azienda è diventata un vero e proprio gruppo industriale con oltre 450 addetti impiegati nei vari settori in cui la realtà produttiva si differenzia.

Aspirazione, ventilazione e condizionamento

La divisione Evac Tecnologie dell’Aria, si occupa della produzione di canalizzazioni ed accessori aeraulici, per impianti di aspirazione, ventilazione e condizionamento sia per il settore residenziale che per il terziario-industriale. Come già detto Idrocentro è molto di più: a partire da “Unimetal” per le grandi coperture e la lattoneria in genere; “Abitare” per la fornitura di materiale edile, “Esi” che si occupa dell’irrigazione oltre che di piscine, “Aa Energy” specializzata in pannelli fotovoltaici e pompe di calore, “Sourge des eaux” per il trattamento acque e “Alge” per l’arredobagno in tutte le sue declinazioni e sfaccettature. La rete commerciale dell’azienda distribuisce circa 500 marchi che costituiscono il “collosso” Idrocentro.

Semplificare la vita dei clienti

Il desiderio dell’azienda è quello di semplificare la vita dei clienti e garantire un servizio di qualità. Evac Tecnologie dell’Aria affianca professionisti qualificati seguendo e anticipando le evoluzioni del mercato, per soddisfare ogni esigenza. La capillare presenza nel territorio infatti vede la dislocazione di magazzini sparsi in tutto il Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Emilia Romagna, in Francia e in Romania per un servizio senza eguali. Torre San Giorgio, in provincia di Cuneo, è la sede centrale di Idrocentro, dove grazie all’intuizione e all’operosità imprenditoriale dell’irrefrenabile Antonio Cussino, è nata un’iniziativa commerciale chiamata Expotorre. Una fiera delle novità in tutti i settori trattati da Idrocentro che si svolgerà nel 2019 nei padiglioni del gruppo a Torre San Giorgio.

Investimenti e macchinari di avanguardia

Evac Tecnologie dell’Aria ha recentemente fatto investimenti in macchinari d’avanguardia, e punta molto sull’assistenza ed il supporto tecnico. Lo “standard” è sempre “su misura”. Al cliente viene fornito un servizio di consulenza tecnica continuativo, dalla preventivazione alla messa in opera delle componenti dell’impianto. Molto gettonate le soluzioni chiavi-in-mano che comprendono la messa in opera di canalizzazioni in loco. Idrocentro, con le sue specializzazioni, è in grado di realizzare un edificio dalle fondamenta fino all’ultima tegola del tetto. Ma come ha reagito una realtà così fortemente strutturata alla famigerata crisi che ha colpito l’economia negli ultimi anni? «La crisi c’è stata, anche nel nostro settore – dichiara l’architetto Luca Murgioni – ma il nostro titolare Cussino ha preso le decisioni giuste. E i risultati sono sotto gli occhi di tutti».

Contatti

Idrocentro Spa e l’affiliata Evac Tecnologie dell’Aria si trovano a Torre San Giorgio, in provincia di Cuneo, in via Giolitti 92.

Contatti: tel. 0172.921022; mail amministrazione@evac.it oppure info@idrocentro.com; sito Internet www.evacclima.it.