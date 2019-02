L’igiene orale del cane è un aspetto spesso sottovalutato. La cura dei denti e di tutto l’apparato di masticazione è importante per i quattrozampe come per noi uomini. È importante che il proprietario attento conosca quali sono i problemi più comuni a carico dei denti e delle gengive. In questo modo saprà riconoscere i sintomi e, cosa più importante, capirà come è possibile prevenirli. Spetterà poi al veterinario il compito di fare una precisa diagnosi.

Igiene orale del cane, i problemi più comuni

I problemi nei cani sono simili a quelli che conosciamo bene, frequenti negli umani. Accumuli di detriti alimentari, formazione di placca batterica, infiammazione delle gengive… La placca che si deposita sui denti fa arretrare le gengive ed espone le radici favorendo lo sviluppo di infezioni batteriche. Inoltre, se la placca non viene asportata con un’igiene regolare, con il tempo può solidificarsi e diventare tartaro. L’accumulo di tartaro è di gran lunga la patologia più frequente nei cani adulti. Un cavo orale non curato adeguatamente può esitare in ascessi o nel peggiore dei casi in perdita di denti.

Igiene orale del cane, cosa devono fare i proprietari

La pulizia dei denti fa parte della medicina preventiva. Tenere igienizzato il cavo orale del cane è un compito che qualsiasi proprietario dovrebbe eseguire regolarmente. A tal proposito, in commercio esistono appositi spazzolini e paste dentifricie appetibili che andrebbero utilizzate quotidianamente. Si rende invece opportuno un controllo veterinario in presenza di gengiva infiammata (arrossata), accumulo di placca e/o tartaro, alitosi.

Come effettuare la pulizia dei denti

Per una pulizia completa del cavo orale è necessario rivolgersi ad un veterinario. Durante l’intervento di detartrasi, viene ispezionato accuratamente l’intero cavo orale: si rimuovono tartaro e placca da tutti i denti utilizzando una strumentazione apposita ad ultrasuoni, identica a quella che si usa in odontoiatria umana; si estraggono eventuali denti non curabili; i denti vengono infine lucidati con delle apposite paste dentrificie.

Pulizia dei denti nel cane, a chi rivolgersi

Per capire se il tuo cane ha bisogno di una pulizia dei denti e valutare il percorso migliore da seguire, è sempre consigliabile rivolgersi a un professionista.

La Clinica Veterinaria Città di Saronno è un punto di riferimento in questo settore ed esegue interventi di detartrasi.

Il Dott. Paolo Maria Vanzulli e il suo staff sono a disposizione nella clinica di via Novara 18 a Saronno e contattabili via mail info@clinicaveterinariasaronno.com o telefonicamente 029606402