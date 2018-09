Ikea sbarca ad Arese con un format innovativo. Da oggi a Il Centro apre “Ikea Progetta e Arreda”, un nuovo spazio per entrare in contatto con il mondo Ikea.

“Ikea Progetta e Arreda” apre al centro commerciale

“Ikea Progetta e Arreda” apre da oggi al centro commerciale di Arese. E’ un nuovo spazio per entrare in contatto con il mondo Ikea. 30 mq brandizzati in cui i visitatori potranno essere guidati nella progettazione dei loro spazi domestici e commerciali con una consulenza d’arredo personalizzata.

Qui i clienti riceveranno assistenza in tutte le fasi. Dalla progettazione all’ordine, dall’acquisto alla consegna. “Ikea Progetta e Arreda” s’inserisce nell’ottica della sperimentazione di nuovi format commerciali. Nel mese di agosto sono stati inaugurati gli store di Bolzano, Marcon (Venezia) e Palermo.

Le parole della store manager di Milano Corsico

“Siamo orgogliosi di inaugurare il nuovo format qui ad Arese e di essere sempre più vicini ai nostri consumatori”. Ha dichiarato Laura Vincente Cerqueira, store manager di Milano Corsico. Grazie a questo nuovo spazio sempre più persone avranno la possibilità di conoscere il mondo Ikea”.

Nessuna novità sulla possibile costruzione di Ikea

Nessuna novità, invece, per quanto riguarda la possibile apertura di un punto vendita Ikea ad Arese, notizia che si rincorre da mesi.