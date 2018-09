Ikea ritira dal mercato la lampada da soffitto Calypso. La catena di negozi di mobili richiama un lotto della plafoniera Calypso. C’è il rischio che il paralume cada.

Ikea ritira lampada

Nuovo richiamo per i prodotti targati “Ikea”. Questa volta si tratta delle plafoniere del modello “Calypso”. Ikea ha ricevuto una segnalazione di incidente, dall’Austria, in cui la la plafoniera è caduta andando in frantumi. L’incidente non ha provocato lesioni alle persone.

Lo ha segnalato l’azienda sul proprio sito internet in un comunicato stampa, sottolinea Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, che avvisa i clienti del pericolo.

Il colosso dell’arredamento ha annunciato il difetto attraverso una nota in cui spiega che: è interessato dal richiamo solamente il lotto (JJWW) 1625-1744 della plafoniera “Calypso” venduta dal 1 ° agosto 2016. Non appena ricevuta la segnalazione dell’incidente, Ikea ha avviato un’indagine accurata che ha portato a una modifica del design del prodotto per ridurre ulteriormente il rischio di caduta.

La nuova versione è già disponibile nei negozi. Per sostituire l’oggetto o essere rimborsati non è richiesto lo scontrino fiscale. L’azienda si scusa per eventuali disagi provocati.

Non è il primo ritiro per Ikea: