Il 14 luglio ancora sciopero regionale del trasporto ferroviario. Lo comunica Trenord in una nota sul sito web. Essendo domenica non ci saranno fasce di garanzia.

Stop ai treni domenica 14 luglio in Lombardia. A comunicarlo è la stessa Trenord che in una nota diffusa sul sito web informa i viaggiatori che a partire dalle ore 3 di domenica 14 luglio 2019 e fino alle ore 2 di lunedì 15 luglio 2019, è previsto uno sciopero che potrà coinvolgere il trasporto ferroviario regionale in Lombardia.

Il Servizio Regionale, Suburbano e il servizio Aeroportuale potranno subire variazioni e/o cancellazioni.

L’ultimo sciopero in Lombardia, lo ricordiamo, poche settimane fa (CLICCA QUI PER LA NOTIZIA).

Nessuna fascia oraria di garanzia

“Essendo una giornata festiva – fa sapere Trenord – non sono previste fascia orarie di garanzia”.

Autobus sostitutivi “no-stop” saranno istituiti limitatamente per i soli collegamenti aeroportuali “Milano Cadorna – Malpensa Aeroporto” e “Malpensa Aeroporto – Stabio” in caso di non effettuazione dei treni.

Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1.

Per avere invece maggiori informazioni sui treni garantiti della Lunga percorrenza di Trenord, è possibile avere maggiori dettagli qui .

Trenord consiglia di seguire gli aggiornamenti sulla circolazione dei treni in “real-time” attraverso il sito web o l’App aziendale a disposizione. Potrebbero esserci ripercussioni sulla viabilità anche al termine dello sciopero.