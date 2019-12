Il Babbo Natale della contrada Legnarello al Centro Don Gnocchi nella mattinata di martedì 17 dicembre.

Il Babbo Natale di Legnarello al Centro Don Gnocchi

Tante sono le associazioni, gli operatori e i volontari animati da questo spirito; spesso lavorano nell’ombra, nell’anonimato, ma il tempo e la passione che dedicano alle persone meno fortunate è davvero encomiabile.

Anche la Contrada Legnarello, nel suo piccolo, da tanti anni è particolarmente attenta alle varie realtà del proprio territorio, della città di Legnano e non solo.

Come da antica e consolidata tradizione quindi non poteva mancare la consueta visita del Babbo Natale giallorosso ai diversamente abili del Centro Don Gnocchi ospiti della struttura di Via Colli di Sant’Erasmo 29 a Legnano, all’interno del parco ex-Ila.

Una mattinata, quella di martedì 17 dicembre 2019, dedicata ad un caloroso scambio di auguri, per una di quelle giornate diverse dal solito che riempiono il cuore di una gioia molto più grande di quanto si dona perché si sa, a volte basta un semplice gesto per regalare un sorriso.