Il Barchett è la guest star della mostra Innaz e Indrée, che da 22 aprile sarà aperta nella sala Corbetta di una volta. Alla regia dell’esposizione Le matite colorate, associazione che tiene vive le tradizioni cittadine, la ricerca storica e la conoscenza della storia locale.

Il Barchett arriva a Corbetta

La mostra, nata in collaborazione con l’associazione storica La Piarda, mette in mostra i mezzi di tarsporto storici, compresi quelli via acqua, come appunto lo storico Barchett di Boffalora. La Piarda è intervenuta alla serata di presentazione, mercoledì 17 aprile, e ha lanciato l’idea di esporre la storica imbarcazione che resterà in città fino al 5 maggio.

L’esposizione

Stupore dei corbettesi martedì 16, quando il centro è stato bloccato per portare il Barchett scortato anche dalla Polizia locale. la barca è da poco stato restaurato per renderlo simile all’originale. Il Barchett, lungo 13 metri, è una ricostruzione poggiata su una barca a motore (che quello originale non aveva, veniva tarscinato dai cavalli sull’alzaia). La barca è stata protagonista di molte rievocazioni, tra le più celebri quella del 2013, quando La Piarda partecipò al centenario dell’ultimo viaggio del Barchett.