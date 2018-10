Il Campanile di Cantalupo lancia l’appello ai cittadini.

Il Campanile chiede aiuto alla comunità

E’ con una lettera aperta rivolta ai concittadini che il circolo culturale “Il Campanile” di Cantalupo (frazione di Cerro Maggiore) chiede di essere aiutato. Con il passare degli anni – spiegano dal circolo -, nonostante la nostra buona volontà e molte idee per nuove iniziative, complice il moltiplicarsi delle disposizioni burocratiche e legislative, si è auto come conseguenza un lento e inesorabile prosciugamento di risorse finanziarie. Malgrado queste difficoltà la nostra voglia di proseguire nel rinnovamento delle tradizioni non si è mai spenta”.

I problemi e la richiesta di sostegno

“Il prossimo anno – proseguono i cantalupesi – ci troveremo quindi ad affrontare nuove e più dispendiose spese per adeguarci alle normative vigenti, dovendo dotarci di nuove attrezzature per le nostre manifestazioni. Questa nostra difficoltà ci obbliga a informarvi della situazione venutasi a creare all’interno del circolo e, nello stesso tempo, a sollecitare il vostro contributo finanziario che si rende indispensabile come stimolo del nostro desiderio di proseguire e riproporre e tenere vivo il nostro, e anche vostro, patrimonio storico-folkloristico culturale. Nel ringraziarvi per l’aiuto che vorrete dimostrarci, informiamo che passeremo di casa in casa a ritirare un gentile contributo che vorrete donarci”.

Quando? Sabato 10 novembre (mattina e pomeriggio), domenica 11 (mattina) sabato 17 (mattina e pomeriggio) e domenica 18 (mattina). Inoltre Il Campanile sarà in piazza don Carlo Bianchi con uno stand sabato 24 (mattina e pomeriggio) e domenica 25 (mattina).

Torna all’home page di Settegiorni per le altre notizie