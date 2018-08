Il campione del mondo della pizza Pasquale Moro torna in piazza a Robecco per due eventi.

Due serate col campione del mondo della pizza

Il primo evento a cui parteciperà è “Una pizza per la vita”, organizzato da lui stesso assieme al Comune di Robecco: dalle 19.30 di venerdì 31 agosto ci sarà una grande pizzata nel cuore del paese, in piazza XXI Luglio. Il ricavato sarà devoluto a Salute Donna, associazione Onlus che sostiene le donne malate di cancro al seno. I fondi raccolti saranno infatti impiegati per l’acquisto di un ecografo che sarà donato al reparto di Senologia dell’ospedale Fornaroli di Magenta. Nel corso della serata, dalle 19.45, intrattenimento con il Mago Zio Potter (reduce dalla partecipazione a Italia’s Got Talent).

Moro anche alla notte bianca

Sabato 1° settembre Pasquale Moro e il suo staff torneranno in piazza a Robecco in occasione della notte bianca e della festa patronale di san Giovanni Battista; sarà riproposto il format di grande successo che nel recente passato ha richiamato migliaia di persone, ossia “Havana Party”. Dalle 19 gli ingredienti della festa, sempre in piazza XXI Luglio, saranno le deliziose pizze di Pasquale Moro, i Mojito di Adrian Adan e la musica latina con i maestri Tito Calderon e Kevin Franco. Alla consolle ci sarà invece Renato Dj. Si balla, si mangia e ci si diverte fino a tarda notte.

