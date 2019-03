Nel campo dei tulipani saranno presenti circa 570 mila fiori

La fioritura dei primi tulipani nel campo

Lunedi 25 marzo ad Arese sarà inaugurato il campo di tulipani. Al momento sono già sbocciati più o meno 200 mila fiori, i quali creano grandi distese cromatiche dal viola al giallo. Gli altri tulipani sboccieranno secondo delle precise tappe. Per esempio i bulbi tardivi non sono ancora sbocciati, rimanendo anocra verdi nonostante l’apertur sia oggi alle 13.00.

Gli ideatori Edwin Koeman e Nisuhe Wolanios

La coppia di genitori, nonchè ideatori e realizzatori del campo di tulipani, ha spiegato che ogni gorno il campo cambierà colore. Inoltre sono stati piantat bulbi precoci e tardive, in modo che i visitatori riescano sempre a scattare foto ed ammirare la fioritura dei diversi tulipani.

Cosa sarà presente nel campo?

Il campo di tulipani, grande più di 2 ettari di terreno, ovvero circa 4 campi da calcio, avrà al suo interno circa 570 mila tulipani con più di 450 specie. Oltre ai bulbi però, saranno presenti dei veri e propri set fotografici, come per esempio una barca piena di tulipani o un trattore. Il campo sarà anche atrezzato per i bambini, i quali potranno divertirsi grazie alle attività preparate appositamente per loro. Presente inoltre un’area pic-nic dove poter trascorrere un pranzetto in compagnia di familiari, amici e degli immancabili tulipani.

Vai sulla pagina facebook ufficiale TULIPANI-ITALIANI e guarda il resto della galleria fotografica.

Luoghi, biglietti e orari

Il campo di tulipani, rasferitosi da Cornaredo ad Arese, si trova presso la le mura della villa La Valera. Dai due lati si potranno scorgere il Museo storico dell’Alfa Romeo da uno, e il centro commerciale di Arese dall’altro. I biglietti saranno acquistabili on line al prezzo di 4 euro, o direttamente ad Arese per 5 euro. La distesa fiorita sarà aperta nei giorni feriali dalle 9 alle 19.30, mentre il sabato e la domenica l’ingresso sarà anticipato di mezz’ora, alle 8.30.