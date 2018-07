Il Cannibale di Rozzano tra i concorrenti di MasterChef All Stars.

Dopo l’esperienza a MasterChef, Michele Cannistraro è riuscito a fare della sua passione un lavoro. Chef professionista, ha organizzato corsi e laboratori di cucina semplice ma anche creativa ai fornelli del mega store Zodio. Un talento che giorno dopo giorno gli ha fatto guadagnare fama e successo. Tanto da essere chiamato per partecipare all’edizione di MasterChef All Stars che raduna i concorrenti che si sono maggiormente distinti nella classica serie del talent show.

Registrazione delle puntate in corso

Gli chef sono ora “blindati” per la registrazione delle puntate (andrà in onda in autunno), ma il Cannibale (così viene chiamato lo chef di Rozzano) ha fatto sapere che ce la metterà tutta per arrivare fino in fondo. A giudicare i piatti ci saranno i maestri d’eccezione, ormai capisaldi del programma: Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo (più un altro chef a rotazione). Da capocantiere responsabile della sicurezza a chef rinomato e stimato, Michele, nato a Milano ma con sangue pugliese e siciliano, si è messo alla prova anche con show cooking al fianco di chef stellati.

Non solo cucina

Alla passione per la cucina unisce quella per le moto, ereditata dal papà: lo chef ha vinto diverse competizioni internazionali e ha partecipato a gare mondiali. Determinazione e grinta: sono queste le doti che gli hanno fatto guadagnare il soprannome di Cannibale. La sfida ai fornelli di MasterChef All Stars si preannuncia rovente.

Francesca Grillo

