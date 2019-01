Il cantante monzese Morgan mette all’asta i suoi capelli. A dare la notizia il GioranlediMonza.it. L’istrionico musicista ha affidato al suo canale Instagram l’annuncio di questa stravagante iniziativa. “Questa è l’ultima notte dei miei 400mila capelli – ha scritto – Li rivedrete su eBay”.

L’ultima trovata di Morgan

Uno scherzo o una provocazione? Un modo per risolvere problemi economici oppure un’idea per far discutere? Non è dato sapere al momento cosa ci sia dietro l’iniziativa di Marco Castoldi, in arte Morgan, storico frontman dei Bluvertigo. L’istrionico musicista e cantautore monzese ha da sempre abituato i suoi fan ai colpi di scena. Spesso, infatti, anche in Tv, le sue dichiarazioni hanno fatto discutere. Così come le scelte di vita, più volte annunciate attraverso i canali informativi più disparati. L’ultima decisione, in ordine di tempo prima di quest’ultima scelta stravagante, era emersa sul finire del 2017, nel mese di dicembre. L’artista aveva dichiarato di voler drasticamente cambiar vita. «Il Morgan che avete conosciuto fino ad oggi è morto. Metto all’asta tutto quello che appartiene al mio passato». Poco dopo, poi, era arrivata la doccia gelata. Il Tribunale, infatti, aveva messo all’asta la sua abitazione di via Adamello. Ma questa volta l’asta non coinvlge più soltanto oggetti. Quello che si troverà online sarà qualcosa di molto “personale”.

“Metto all’asta i miei capelli”

“Questa è l’ultima notte dei miei 400.000 capelli (alcuni dei quali probabilmente già morti da un pezzo). Domani taglio drastico. Li rivedrete presto su eBay. Un euro cadauno. Allora le persone potranno dire dopo averlo acquistato: questo è proprio un pelo fuori di testa”. L’artista monzese ha stabilito tutto in modo meticoloso, non lasciando nulla al caso. “Ci sono vari formati, dal famoso pelo nell’uovo al diavolo per capello (666 capelli) fino alla ciocca woo-doo (a soli 50.000 per più di mille capelli adatti a qualsiasi forma di magia!!!) Ci sono anche alcuni esemplari con pelle di cute o forfora. Sono in garanzia, se trovi doppie punte puoi chiedere la sostituzione ma vi ricordo che se è per il woodoo accetta anche doppie punte. C’è una soluzione un po’ più expensive con un trattamento particolare in un cofanetto apribile con cuscinetto di raso firmato Cavalli, è il pacchetto “sciogli le trecce Cavalli”.

Plausi, ironia e critiche

Le reazioni al post sono state, ovviamente, molto diverse. C’è chi ha commentato con ironia, chi gli ha attribuito doti di genialità nel settore del “marketing”, alcuni personaggi noti del mondo della televisione gli hanno inviato emoticons. Ma altri, invece, l’hanno criticato aspramente. Un polverone, insomma, a pochi giorni dal ritorno in Tv, su RaiDue, dove l’artista monzese presenterà uno speciale dedicato ai “Queen”. L’appuntamento per i fan di Morgan (e di Freddie Mercury) è questo giovedì, il 24 gennaio.