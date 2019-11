Domani, martedì 5 novembre 2019 andrà in onda su rai Due una nuova attesissima puntata del reality Il Collegio, che vede che un gruppo di studenti di oggi alla prova in un collegio del passato. Il set si trova in Bergamasca, al confine con la provincia di Lecco, a Celana di Caprino Bergamasco (fino a pochi anni fa un vero e proprio collegio).

Il “macho” di Nerviano è tra i peggiori studenti

Continua l’avventura di Alex Djordjevic, 15enne di Nerviano, nella quarta edizione del reality di RaiDue «Il Collegio».

Nella puntata andata in onda martedì 29 ottobre, il nervianese è stato però autore di uno scivolone: chiamato a recitare una poesia di D’Annunzio, non se l’è cavata per il meglio. Portato davanti al preside dovrà ripassare la poesia che si era scordato e studiarne un’altra tutta nuova. «Dovrò studiare molto, ma sono uno che non molla» ha commentato in tv Alex Djordjevic.

Nicolò da Alessandria latin lover

Nicolò Robbiano, 15 anni, da Quattordio (Al), era già stato etichettato come il “bello” della situazione. E non poteva finire altrimenti: c’è del tenero infatti fra l’alessandrino e “la bella” del programma, ovvero Sara Piccione, 16 anni, che arriva dal Dolo, nel Veneziano.

Due nuovi concorrenti a sorpresa

A turbare la “calma” degli studenti da questa settimana sarà una nuova coppia di concorrenti, precipitata a sorpresa dalla produzione in corso d’opera. Si vedrà cosa accadrà, dopo una settimana nella quale i ragazzi sono stati anche portati in gita al Vittoriale di D’Annunzio a Gardone Riviera, sulla sponda bresciana del lago di Garda.

Il Collegio 2019: migliori e peggiori

Le pagelle della scorsa settimana: Roberta Maria Zacchero, 16 anni, da Torino, s’è conquistata la palma della migliore surclassando la “secchiona” Maggy Gioia, 14 anni, di Milano. Insieme a lei il “solito” romano Mario Tricca (il “filosofo”).