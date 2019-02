Il Collegio 2019 due concorrenti e un professore delle nostre zone nella nuova edizione. Scoprite chi sono i protagonisti del reality ambientato nel 1962.

Un vero e proprio esperimento televisivo a cui vengono sottoposti un gruppo di ragazzi (maschi e femmine) tra i 12 e i 17 anni che abbandoneranno per un mese la propria vita per venire catapultati nel passato, in un’era pretecnologica. Nella scorsa edizione la macchina del tempo ha proiettato i ragazzi nell’anno 1960. Questa volta si proseguirà il ciclo scolastico ambientando l’esperimento nell’anno 1961, anno peraltro significativo sia per la storia del paese essendo il centesimo anniversario dell’Unità d’Italia, che per le modalità dell’istruzione scolastica, poiché alla vigilia della più importante riforma della scuola, del 1962.

Luca Cobelli

Luca Cobelli, 17 anni, viene da Settimo Milanese. Ecco qui il provino.

Ginevra Pirola

Ginevra Pirola, 15 anni, viene da Bollate. Clicca qui per vedere il provino.

Luca Raina

Tra i professori c’è anche un legnanese, Luca Raina, 44 anni, insegnante di Storia e Geografia. Guarda qui.