Il Collegio 4: il giovane di Nerviano espulso dopo lo scherzo al preside nella quarta puntata.

LEGGI ANCHE:

Il Collegio 4: anche un giovane di Nerviano nel cast VIDEO

Il Collegio 2019 è iniziato: la prima settimana di Alex da Nerviano

Il Collegio 2019: il “macho” di Nerviano è tra i peggiori studenti

Il Collegio 4: il giovane di Nerviano supera la poesia e recita il suo trap

Il Collegio 4: il giovane di Nerviano espulso

Alex Djordjevic è stato espulso dal collegio. Finale non dei migliori per il 15enne nervianese che stava partecipando al reality «Il collegio 4» di RaiDue.

Nell’ultima puntata, andata in onda la sera di martedì 12 novembre, Djordjevic e il compagno Andrea Bellantoni hanno pagato caro lo scherzo fatto al preside: hanno finto di litigare in classe (la scusa era quella di non fare lezione). Scoperta la verità il preside ha chiesto loro di studiare tutto quanto fatto nella settimana precedente. Ma non hanno passato l’interrogazione.

Da qui la decisione del preside: «Siete espulsi dal collegio. E non prendetevi mai gioco del preside» il commento severo del dirigente..

«Ho imparato tante cose, sono maturato – il commento di Alex -. Non piango perchè è finita ma sorrido perchè è successo».