Questa sera, martedì 11 novembre 2019, andrà in onda su rai Due una nuova attesissima puntata del reality Il Collegio, che vede che un gruppo di studenti di oggi alla prova in un collegio del passato. Il set si trova in Bergamasca, al confine con la provincia di Lecco, a Celana di Caprino Bergamasco (fino a pochi anni fa un vero e proprio collegio).

Il Collegio 4: ecco cosa ha fatto Alex la scorsa puntata

Continua l’avventura di Alex Djordjevic 15enne nervianesee studente del Bernocchi di Legnano, al reality “Il Collegio 4”, noto programma di RaiDue.

Nella puntata di martedì 5 novembre,Alex ha superato brillantemente la prova che lo attendeva: imparare due poesie dopo che era “scivolato” su una di D’Annunzio. E davanti al preside ha recitato anche un pezzo, con musica trap di sottofondo, da lui composto: “Un giorno il mondo l’ha fatto tondo, affinché tutto torni anche se tu non torni”.

