Si è conclusa la procedura di mobilità volontaria per la copertura del posto di Comandante del Corpo di Polizia Locale – dirigente area di staff sicurezza e viabilità per il Comune di Lecco. La Commissione esaminatrice ha individuato nella dott.ssa Monica Porta (attualmente Comandante presso il Comune di Magenta) il candidato idoneo a ricoprire l’incarico dirigenziale.

Il comandante dei Vigili di Magenta guiderà anche Lecco

Nata a Legano il 28 marzo 1966, Monica Porta, laureata in Giurisprudenza, ha lavorato a anche a San Giorgio su Legnano e Pero. Ha fatto parte del Comitato Tecnico Scientifico dell’Accademia per Ufficiali e Sottufficiali Polizia Locale della Regione Lombardia e ne è stata anche docente. E’ stata Coordinatrice del Patto Locale di sicurezza urbana del Magentino, Abbiatense e asse ex SS11, che comprende ventuno Comandi di Polizia Locale e inoltre ha anche rivestito il ruolo di Coordinatrice rete antiviolenza Comune di Magenta. La dottoressa Porta prenderà servizio nelle prossime settimane con modalità e tempi che verranno concordati tra le amministrazioni di Lecco e Magenta.

