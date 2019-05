Il Comitato Salva Via Roma scrive al sindaco di Saronno

Questa mattina, venerdì 24 maggio 2019, il Comitato Salva Via Roma ha scritto una lettera aperta al sindaco Fagioli con l’obiettivo di tenere alta l’attenzione sui temi che stanno loro a cuore.

“Egregio signor Sindaco

torniamo a proporci come interlocutori per un dialogo costruttivo come

sin dall’inizio della nostra attività abbiamo sempre dichiarato.

Le scriviamo una lettera aperta con l’obiettivo di tenere alta la sua

attenzione sui temi che ci stanno a cuore.

Siamo convinti, che la sistemazione dei marciapiedi di Via Roma sia una

priorità per la Città e per i suoi cittadini.

L’Amministrazione da Lei diretta ha confermato negli atti la condivisione

di questa priorità mettendo a disposizione dell’intervento i necessari

finanziamenti.

Siamo anche consapevoli che la sua Amministrazione aveva

recentemente scelto di modificare il primario indirizzo di “salvaguardia

del patrimonio arboreo” con quello dell’abbattimento di tutti i “Bagolari”,

ma riteniamo anche che il Sindaco della Città di Saronno e dei saronnesi

possegga la capacità di valorizzare le posizioni che uniscono rispetto a

quelle che dividono, facendo con questo gli interessi della Città e dei

cittadini.

Per questi motivi Le rivolgiamo l’appello a farsi promotore attivo affinché

i lavori di sistemazione dei marciapiedi di via Roma si attivino e si

concludano il prima possibile. Questo Le consentirebbe di confermare che

la priorità della sua Amministrazione è quella di mettere in sicurezza i

marciapiedi di via Roma e non quella di abbatterne le alberature esistenti.

Da parte nostra le mettiamo a disposizione tutta l’attenzione ed il

supporto possibile per raggiungere questo comune traguardo.

Disponibili ad incontrarla ed in attesa di un suo gradito riscontro, Le

inviamo

Cordiali saluti.”