Il Consiglio metropolitano dice sì alla tariffa unica dei mezzi

Il Consiglio metropolitano dice sì alla tariffa uncia dei mezzi. Con il voto favorevole di lunedì 25 febbraio da parte del Consiglio metropolitano, passa a larga maggioranza l’avvio del percorso verso un sistema tariffario integrato del trasporto pubblico locale, che porterà concreti vantaggi a tutti i cittadini della Città metropolitana.

Su 16 votanti, solo il Consigliere leghista si è detto contrario; favorevoli gli altri 15 appartenenti a forze politiche diverse. La contrarietà della Lega resta legata all’aumento del biglietto a due euro della metropolitana.

Il commento

“Come sindaco – ha commentato il primo cittadino di Corbetta Marco Ballarini, presente all’assemblea – ritengo che il passaggio alla tariffa unica non sia più rimandabile, per uniformare Milano alle grandi città europee. Inoltre, questo permetterà un risparmio del 10-15% sugli abbonamenti, con benefici per tutti i cittadini dell’hinterland. Spiace per il voto contrario della Lega. L’ostilità all’aumento del ticket della metro non deve ostacolare una importante evoluzione tariffaria sul piano regionale”. Il biglietto unico arriverebbe solo in seconda battuta: inizialmente si aprirebbe con una revisione della tariffazione, che porterebbe comunque costi più bassi per i pendolari.