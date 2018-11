Il cuore delle donne, un evento “in rosa” targato Confindustria Alto Milanese.

Il cuore delle donne, incontro con gli esperti

Il Gruppo Imprenditoria femminile di Confindustria Alto Milanese in collaborazione con il Centro cardiologico Monzino di Milano organizza un evento tutto “in rosa” per promuovere nelle donne la prevenzione e la presa di coscienza del rischio cardiologico. A differenza dell’uomo ci sono campanelli d’allarme particolari da prendere in considerazione che permettono di sapere, spesso con grande anticipo, se il cuore è soggetto a rischi. Le malattie cardiovascolari purtroppo sono infatti la prima causa di mortalità per le donne dopo i 50 anni, superando di gran lunga altre forme di malattie. Ad approfondire l’argomento saranno i medici e i ricercatori impegnati nel progetto

ospedaliero “Monzino Women”: Pablo Werba, responsabile dell’Unità di prevenzione Aterosclerosi; Alessandra Gorini, responsabile dell’Unità di Psico-Cardiologia; e Daniela Trabattoni, responsabile dell’Unità operativa Cardiologia invasiva 3 e del Women Heart center.

“Spesso le donne trascurano la loro salute”

“Un’iniziativa che ci è piaciuta subito e che abbiamo ‘preso a cuore’ – commenta Gabriella Rimoldi del Gruppo Imprenditoria femminile di Confindustria Alto Milanese -. Le donne fanno mille cose, sono multitasking, e spesso trascurano la loro salute. Con questo incontro vogliamo accendere i riflettori sull’importanza della prevenzione e dell’informazione con tanti consigli da esperti che possono fare davvero la differenza, e allungare la vita”.

“Il mito di Wonder woman”

L’appuntamento è per lunedì 12 novembre, a partire dalle 17, nella sede associativa di via San Domenico 1. Dopo l’introduzione del presidente di Confindustria Alto Milanese Giuseppe Scarpa e di Gabriella Rimoldi del Gruppo Imprenditoria femminile di Confindustria Alto Milanese, il dottor Paolo Werba interverrà sul tema “Il mito di Wonder woman: quando una donna è a rischio?”. Alessandra Gorini parlerà di “Mente e cuore, cuore e mente. Un connubio indissolubile”, mentre Daniela Trabattoni esporrà i primi riscontri del progetto Monzino women, “un viaggio nel cuore femminile”. Al termine ci sarà spazio per le domande del pubblico. Per informazioni e iscrizioni: gif@ali.legnano.mi.it.

