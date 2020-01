A Parabiago il falò di Sant’Antonio della Lega in memoria di Aldo Ronchi.

Il falò di Sant’Antonio della Lega in memoria di Ronchi

Anche quest’anno la sezione Lega di Parabiago organizza il tradizionale falò di Sant’Antonio. Un evento organizzato per mantenere viva la tradizione e che quest’anno sarà in memoria di Aldo Ronchi, scomparso due anni fa. Il falò sarà venerdì 17 gennaio, in via Filarete angolo via De Gasperi a Parabiago, nel campo di fronte alla discoteca Empyre dalle 20.30. Durante il falò verrà offerto pandoro, panettone, dolci, cioccolata e vin brûlé.

CLICCA QUI PER RESTARE AGGIORNATO SULL’EVENTO