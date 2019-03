Il film su Craxi sarà girato a Legnano e proprio qui si cercano comparse.

Il film su Craxi si gira a Legnano e a San Vittore Olona

“Hammamet”, il nuovo film di Gianni Amelio che racconterà gli ultimi due anni di vita di Bettino Craxi, ex segretario del Psi ed ex presidente del Consiglio, nonché figura di primissimo piano della politica italiana degli anni ’80, sarà in parte girato nel Legnanese. Legnano e San Vittore Olona infatti sono state scelte come location per alcune scene.

Le riprese si terranno nella seconda metà di marzo

Il film, che vedrà Pierfrancesco Favino nel ruolo del protagonista, potrebbe arrivare nelle sale all’inizio del 2020, in corrispondenza del ventennale della morte di Craxi, avvenuta il 19 gennaio 2000 ad Hammamet, in Tunisia. Le riprese sono invece previste a giorni, nella seconda metà del mese di marzo. Nel cast anche Claudia Gerini, Omero Antonutti e Renato Carpentieri.

Il casting nella sede della Famiglia Legnanese

Venerdì 8 marzo, dalle 8.30 alle 19, nella sede della Fondazione Famiglia Legnanese (via Matteotti 3), si terrà un casting per il ruolo di comparsa. “Stiamo cercando un grande numero di uomini e donne – spiega la produzione -, di età compresa tra i 18 e i 70 anni. No tagli di capelli moderni, piercing o tatuaggi importanti. Siete tutti invitati a partecipare! Il lavoro sul set, qualora si venisse chiamati a partecipare alle riprese, sarà regolarmente retribuito”.

