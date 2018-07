Dalla vicina Svizzera un idea curiosa per valorizzare le fontane dei paesi. A Tschlin, nel canton Grigioni, il fontanile del paese è stato ripensato in chiave benessere. Un’iniziativa che potrebbe essere prese in considerazione anche in Valtellina, ogni paese e frazione almeno ce ne ha uno, un tempo erano il centro della vita sociale, ora sono diventati quasi delle decorazioni.

Il fontanile diventa oasi di benessere

L’acqua riscaldata tramite un forno a legna accoglie chi vuole entrare nella particolare vasca. All’occorrenza viene fornito anche l’idro massaggio e per chi vuole si può fare anche il piediluvio. Ma non solo, immergendosi in delle tinozze di legno ci si può rilassare in un bagno rigenerante in acqua fredda.

Funzione sociale

“L’idea è quella di rivalutare la fontana – spiega i bagnino e promotore, Curdin Tones – in passato erano un punto d’incontro per la comunità, ora sono solo delle decorazioni. In questo modo abbiamo trovato un modo per attivare diversamente questo significato sociale”.