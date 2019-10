“Il Giovanni Colombo” de I Legnanesi avrà un volto nuovo dalla prossima stagione teatrale.

E’ di poco tempo fa la notizia che Luigi Campisi de I Legnanesi lascia la compagnia. “Il Giovanni Colombo“, unico uomo del cortile perennemente ignorato dalla moglie e dalla figlia, con il naso perennemente rosso e la camminata incerta tipica di chi ha alzato troppo il gomito, avrà quindi un nuovo volto. I baffi e il cappello continueranno però ad essere segni distintivi dell’amatissimo personaggio di poche parole.

Antonio Provasio ed Enrico Dalceri, a nome di tutta la compagnia, si fanno portavoce di un ringraziamento che racchiude oltre 40 anni di storia de I Legnanesi e di un messaggio rassicurante per tutti gli spettatori:

“Salutiamo con profonda stima Luigi Campisi, che ha costruito una parte importantissima della storia de I Legnanesi con innegabile talento.

Siamo al lavoro per continuare a portare in scena le divertentissime dinamiche familiari dei Colombo con un nuovo interprete del personaggio del Giuàn, che avremo modo di presentarvi presto in occasione del debutto del nuovo spettacolo per la stagione 2019/2020”.