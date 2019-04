Killester di Dublino: la squadra di basket è stata ricevuta dal primo cittadino Pietro Romano e dall’assessore alla bellezza della Città Sabina Tavecchia.

Il Killester di Dublino in comune a Rho con il sindaco

In italia per partecipare a un torneo di basket organizzato dalla Polisportiva Giosport di Rho sono stati ricevuti dal sindaco Pietro Romano in sala consiglio. Giornata ufficiale per le ragazze, le allenatrici e i dirigenti del Killester di Dublino, formazione Under 13 femminile che nella mattinata di oggi, lunedì 29 aprile, è stata ricevuta in comune dal primo cittadino Pietro Romano e dall’assessore alla bellezza della Città Sabina Tavecchia. La delegazione irlandese era composta da 29 persone tra giocatrici allenatori, dirigenti e genitori. Dopo la visita in Comune la delegazione irlandese si è spostata a Milano. Per quanto riguarda il fatto puramente sportivo la squadra irlandese si è classificata al secondo posto dietro a San Vittore Olona.