Il lago dei cigni, oggi forse il balletto più famoso del mondo, continua a mantenere intatto tutto il suo fascino per l´atmosfera lunare che accompagna l´apparizione di Odette, per il doppio ruolo di Odette-Odile, cigno bianco e cigno nero, per l´eterna lotta fra il Bene e il Male.

Il lago dei Cigni

Musicato da Pëtr Il’ič Čajkovskij, “Il lago dei cigni” è uno dei balletti più celebri del XIX secolo. Ispirato ad un’antica fiaba tedesca, intitolata “Il velo rubato”, narra la storia della principessa Odette che un perfido sortilegio del malefico mago Rothbart, a cui la principessa ha negato il suo amore, costringe a trascorrere le ore del giorno sotto le sembianze di un cigno bianco. La maledizione potrà essere sconfitta soltanto da un giuramento d'amore. Il principe Sigfrid si imbatte nottetempo di Odette, se ne innamora e promette di salvarla. Ad una festa nella reggia di Sigfrid il mago presenta sua figlia che ha assunto le sembianze di Odette al principe che, convinto di trovarsi al cospetto della sua amata, le giura eterno amore. A quel punto Il mago rivela la vera identità della fanciulla e Odette, destinata alla morte, scompare nelle acque del lago. Sigfrid, disperato, decide di seguirla: è proprio questo suo gesto a rompere l’incantesimo consentendo ai due giovani innamorati di vivere per sempre felici. Un fiore all’occhiello per il Balletto di San Pietroburgo e il 6 gennaio 2019 alle 17.00 sarà al Teatro di Varese.

Prezzi biglietti

PLATEA

54,00 euro ( compresa prevendita prezzo al pubblico )

Ridotto Invalidi 54,00 euro + 1 omaggio,

Gruppi da 10 unita in poi e bambini fino a 12 anni 46,00 euro ( compresa prevendita prezzo al pubblico )



I GALLERIA

46,00 euro ( compresa prevendita prezzo al pubblico )

Ridotto Invalidi46,00 euro + 1 omaggio,

Gruppi da 10 unita in poi e bambini fino a 12 anni 40,00 euro ( compresa prevendita prezzo al pubblico )

II GALLERIA

38,00 euro ( compresa prevendita prezzo al pubblico )

Ridotto Invalidi38,00 euro + 1 omaggio,

Gruppi da 10 unita in poi e bambini fino a 12 anni 32,00 euro ( compresa prevendita prezzo al pubblico )

Per informazioni cell: 334 1891173