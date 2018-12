Sono davvero tanti gli scomparsi in Lombardia per i quali sono ancora attive le ricerche in questo momento.

Mistero in vetta in provincia di Sondrio

A poco meno di due settimane dalla sua scomparsa, è ancora mistero fitto su Mattia Mingarelli, il comasco di Albavilla scomparso lo scorso 7 dicembre 2018 in Valtellina. Più precisamente, in Valmalenco l’ultimo posto dove è stato visto. In località Barchi, Chiesa Valmalenco, Provincia di Sondrio, aveva preso in affitto un appartamento a ridosso delle piste da sci. Dopo pranzo si sono perse le sue tracce. Di lui è stata trovata l’auto e il rifugista del ristoro “Ai Barchi” ha consegnato il cellulare dello scomparso ai genitori dopo averlo rinvenuto tra la neve, secondo quanto ha raccontato. E’ stato ritrovato anche il cane Dante che ha fatto ritorno senza padrone dalla passeggiata che Mingarelli aveva dichiarato di apprestarsi a fare

Una 15enne s’è allontanata dalla Brianza

Gloria Traina, 15enne originaria di Seregno, è scomparsa da Veduggio, dove vive con la nonna paterna, il 30 ottobre scorso. Era uscita di casa dicendo che sarebbe andata a Pavia a trovare delle amiche. Il giorno seguente i carabinieri l’avevano fermata a Zinasco, nel Pavese, e dopo essere stata collocata in una comunità per minori di Milano, era sparita ancora una volta.

Fotografo manca da Mantova da giorni

Sono giorni di angoscia per i familiari di Gianluca Franceschina, il fotografo 33ennescomparso ormai da più di una settimana da Quistello. Non si esclude neppure una fuga volontaria: parrebbe infatti che prima di svanire nel nulla il fotografo avrebbe mandato un messaggio a un’amica sostenendo la necessità di allontanarsi da casa e garantendo che sarebbe successivamente tornato e fornito spiegazioni. Da allora il vuoto.

Svanì mentre era in vacanza l’estate scorsa

E’ in arrivo la sospensione delle ricerche per Carlo Rodrigo Fattiboni, il 76enne di Brugherio (Mb) disperso dal 3 settembre in Abruzzo, dove si trovava in vacanza. Nelle prossime ore farà rientro a Brugherio anche la moglie, rimasta sino a ora nella località del parco della Maiella dove stava trascorrendo la vacanza con il consorte.

Iuschra e Souad Allou dal Bresciano all’oblio

Negli ultimi giorni sono state ritrovate ossa nei boschi di Serle, nel Bresciano, ma non sono di Iuschra Gazi, 12enne autistica di origini bengalesi, scomparsa dal 19 luglio. Secondo la Procura di Brescia, che indaga sulla scomparsa della piccola. sarebero però di origini animali.

Nessuna notizia anche di Souad Allou, la 29enne di origine marocchina, madre di due bambine di tre e nove anni, scomparsa a giugno da Brescia. La Procura di Brescia ha disposto per il marito della donna, uno stato di fermo per omicidio volontario e occultamento di cadavere, anche se lui continua a respingere tutte le accuse.

