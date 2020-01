Chiude per quattro giorni il parcheggio di piazza del Popolo a Tradate, davanti alla sede delle Poste.

Chiude il parcheggio, 300 posti in meno

Manutenzione e revisione, parcheggio chiuso dalle 6 di martedì fino a sabato 18. A quasi 10 d’anni dalla sua realizzazione, tempo di metter mano al posteggio multipiano capace di ospitare circa 300 auto, realizzato in epoca Candiani e lì rimasti nonostante le promesse di smantellamento da parte del centrosinistra.

Revisione in corso

Nei giorni di chiusura saranno effettuate le necessarie prove di carico per verificare la tenuta del piano rialzato e la solidità dell’intera struttura, che sarà certificata dai tecnici preposti e dai Vigili del Fuoco. In oltre, sarà occasione per altre piccole manutenzioni come quella delle caditoie, da tempo incapaci di far defluire l’acqua piovana. Cartelli comunque già installati da una settimana, ma inevitabili i disagi.

“I parcheggi ci sono”

“Sicuramente saranno giorni di disagi, e ce ne scusiamo da subito ma l’intervento non era più rimandabile – spiega l’assessore Morbi – SI tratta di numerosi posti auto, ma il centro ne è ben fornito e molti sono spesso sottoutilizzati. Invitiamo quindi tutti i cittadini a usare le aree di via Zini, quella dietro all’ex dancing Kristall e il parcheggio comunale interrato di corso Bernacchi, e i pendolari a lasciare le proprie auto in via Romita e via Pisacane”.

