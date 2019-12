Il Passaparola conclude il 2019 con grandi successi realizzati grazie all’impegno di tutti i volontari e le associazioni che ci sono state accanto dall’inizio alla fine.

Grazie a una proficua e continua collaborazione con diverse realtà imprenditoriali del territorio c’è stata l’opportunità di ricollocare nel mondo del lavoro ben 100 persone (solo nell’anno 2019, a fronte delle circa 130 che si sono rivolte a Passaparola) e di queste ben 35 hanno ottenuto un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Grazie alla collaborazione con il Carrefour sono state organizzate ben 7 raccolte alimentari nel corso dell’anno, di cui 4 per gli amici a quattro zampe e 3 per la raccolta di alimenti. Le raccolte si sono svolte a Milano, Varese, Legnano, Castellanza e Busto Arsizio e hanno visto partecipare quasi 100 volontari. Infatti, oltre ai soliti volontari del Passaparola (attualmente circa 40) hanno partecipato a queste manifestazioni anche diverse associazioni del territorio, tra cui la “ Comunità Progetto” di Castellanza, la comunità “Marco Riva”, il “Pellicano”, e l’ “Arcobaleno” oltre alla sempre presente “Protezione Civile”. A questi eventi hanno inoltre partecipato gli ospiti del dormitorio dei senzatetto di Busto Arsizio.

II loro commento

“Ringraziamo tutte queste realtà che ci hanno dato un aiuto fondamentale in ogni momento e ugualmente ringraziamo le amministrazioni di Gallarate e Saronno che ci hanno dato la possibilità di avviare anche in quelle città un centro d’ascolto a partire dai primi mesi del 2020, oltre a quella di Busto Arsizio, in particolare il sindaco Emanuele Antonelli che ha sempre supportato i nostri progetti”.