Gradino più alto del podio internazionale per Davide Pisano, il “pasticcere rockstar” di Venegono Superiore.

Davide Pisano re della “torta da viaggio”

Nuova gara internazionale e nuova, grandissima, soddisfazione per Davide Pisano che in questi giorni ha partecipato al concorso The Star of Sugar organizzato all’interno della fiera “Sigep” di Rimini. Tema della gara, “Il viaggio del caffè tra storia e leggenda”, che il pastry chef venegonese ha racchiuso in dolce artistico in zucchero e torta al cioccolato con farcitura di fragole e lamponi decorata con gelatina di frutta, passion fruit e lamponi. Il concorso ha richiesto la creazione non di un dolce qualsiasi ma di una “torta da viaggio”, capace di conservarsi perfettamente per cinque giorni, con un’opera artistica in zucchero colato, soffiato, tirato, pastigliaggio e zucchero pressato.

Sui gradini più bassi del podio, il pasticcere cinese Haoran Lyu e il francese David Ramet.

Ecco la creazione del venegonese:

