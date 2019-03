Dopo le grandi manifestazioni a sostegno dell’ambiente di venerdì 15 marzo, il Pd ha fatto le grandi pulizie a Magenta. Grazie all’impegno dei volontari e di Riparco, in poche ore è stato ripulito il canale che costeggia la Novaceta.

Il Pd fa le pulizie di primavera

Vetri, stendini, bicchieri e tanti altri rifiuti sono stati raccolti e in parte portati in discarica. “Continueremo la battaglia contro il degrado e l’inciviltà anche nei prossimi mesi.

Infatti parteciperemo a tutte le iniziative utili a migliorare la nostra città e ne proporremo altre come quella di sabato – è il commento dei dem -. Abbiamo una grande responsabilità verso il nostro territorio e speriamo che anche una piccola azione come quella di oggi possa sensibilizzare la cittadinanza e promuovere una maggiore attenzione da parte di tutti”.

Puliamo Magenta

Prossimo appuntamento tra due settimane, PuliAMO Magenta organizzato da Camilla Giocondi e altri magentini. Guanti, sacchi e voglia di risistemare la città, nel rispetto dell’ambiente.

Leggi anche: