ANTONOV AN 124-100: il più grande aereo cargo.

Il più grande aereo cargo al mondo atterra a Malpensa

Il più grande aereo cargo sul mercato mondiale atterra a Malpensa. Il velivolo ANTONOV AN 124-100 è stato noleggiato dalla società Fracht Italia srl di Lainate che opera nel settore di spedizioni internazionali. L’aereo cargo è atterrato all’aeroporto oggi, giovedì 28 febbraio 2019 e ripartirà domani, venerdì 1 marzo in serata con destinazione Yuzhno Sakhalinsk in Russia.

Di seguito il video relativo ad un aeromobile identico atterrato a Genova lo scorso anno:

