Il premio culturale città di Corbetta va alla banda. E’ stato lo stesso Corpo filarmonico Donizetti a divulgare in anteprima la notizia in vista della festa “Aspettando l’estate nel borgo” a Castellazzo de’stampi.

Sarà assegnato sabato 29 il premio culturale numero 12 oltre al premio territorio numero 18, in agenda anche la consegna delle borse di studio Fermanda Cucchi e Antonio Balzarotti. Poi lo spettacolo di strada Lumierie. In agenda concorso fotografico e street food, oltre al blues in cascina al fontanile Borra. Domenica 30, messa alle 9.30, alle 16.45 premiazione del concorso fotografico “Madre terra”. Alle 18.30 concerto blues.