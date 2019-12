Il presidente Fontana in visita all’istituto Olmo

Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana in visita all’istituto alberghiero Olmo di Cornaredo.

Il governatore Lombardo insieme all’assessore all’Istruzione Melania Rizzoli si è recato in visita questa mattina nella scuola superiore di Cornaredo dove studiano circa trecento ragazzi.

Ad accogliere Fontana il Dirigente Scolastico dell’Istituto Olmo, Prof. Luca Azzolini, l’intera giunta comunale guidata dal sindaco Yuri Santagostino, il dottor Maviglia Consigliere delegato di Città Metropolitana per l’Istruzione, monsignor Fabio Turba Parroco di Cornaredo, lo chef Davide Oldani con il fratello, i vertici delle forze dell’ordine locali.

Simbolo di Cornaredo

La delegazione ha visitato i vari ambienti della scuola aperta nel 2017 dopo anni di lavori, grazie agli sforzi di Città Metropolitana e della città di Cornaredo, sia sotto forma di Comune sia grazie al sostegno del mondo imprenditoriale locale, chef Oldani in primis.

“Questo istituto, così legato e sostenuto dal proprio territorio, rappresenta un’eccellenza lombarda che andrebbe presentata in tutta Italia come esempio virtuoso da seguire”.

Nell’incontro si è discusso anche della possibilità di realizzare la seconda ala dell’istituto, non esclusivamente per ampliare il numero di studenti iscritti, ma per creare un percorso di studi utili creando un istituto tecnico di agraria che possa essere complementare al percorso di studi di tipo alberghiero già attivi.

A conclusione i giovani studenti hanno messo a prova le proprie abilità, cucinando e servendo il pranzo al presidente di Regione Lombardia e agli altri illustri ospiti accolti dai ragazzi.