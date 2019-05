Il Procuratore di Varese in visita al Comando Provinciale dei Carabinieri

Il Procuratore della Repubblica di Varese, Daniela Borgonovo, al Comando Provinciale dei Carabinieri.

Il Procuratore della Repubblica di Varese, Daniela Borgonovo, insieme a tutti i Sostituti della Procura varesina, si è recata in visita ieri, venerdì 10 maggio, al Comando Provinciale dei Carabinieri. A riceverla il Comandante Provinciale, Colonnello Claudio Cappello, gli ufficiali della provincia, una rappresentanza dei comandanti di Stazione e dei Reparti Speciali. Il magistrato, nell’occasione, ha sottolineato l’impegno costante dei Carabinieri sul territorio ed ha presentato i nuovi sostituti ai Comandanti dei vari presidi dell’Arma in giurisdizione. Un sentito ringraziamento al Procuratore è stato rivolto dal Comandante Provinciale, per la costante opera di indirizzo che il magistrato svolge con equilibrio e sensibilità, consentendo ai Carabinieri di lavorare sempre con estrema efficacia e serenità.