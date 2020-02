Il rhodense Bugo nella prima serata di Sanremo al fianco di Morgan.

Dopo vent’anni di carriera nel circuito indipendente italiano, Bugo è salito per la prima volta sul palco del Festival di Sanremo nella serata di debutto della settantesima edizione. Ieri, martedì 4 febbraio, il cantautore e attore originario di Rho, si è esibito in coppia con Morgan con il brano “Sincero”, un brano che sancisce la stima e l’amicizia tra i due. Il brano non ha convinto la giuria demoscopica, composta da 300 persone, che nella classifica finale posiziona la coppia all’ultimo posto.

Chi è Bugo?

Cristian Bugatti dall’inizio della sua carriera partita nel 2000, ha pubblicato ben nove album. Il repertorio dell’artista spazia tra diversi generi musicali: rock, garage rock, blues, folk, rap, psichedelia, noise, pop, musica elettronica e musica strumentale. Bugo, noto anche come “fantautore”, è considerato dagli addetti ai lavori come il pioniere di un nuovo cantautorato italiano e come l’artista che è stato in grado di traghettare la canzone impegnata degli anni ’70 verso agli anni 2000. Oltre a dedicarsi alla musica ha inoltre esplorato l’arte visiva, soprattutto tra il 2008 e il 2014.

Il brano in gara a Sanremo

Le buone intenzioni, l’educazione

La tua foto profilo, buongiorno e buonasera

E la gratitudine, le circostanze

Bevi se vuoi ma fallo responsabilmente

Rimetti in ordine tutte le cose

Lavati i denti e non provare invidia

Non lamentarti che c’è sempre peggio

Ricorda che devi fare benzina

Ma sono solo io

E mica lo sapevo

Volevo fare il cantante

Delle canzoni inglesi

Così nessuno capiva che dicevo

Vestirmi male e andare sempre in crisi

E invece faccio sorrisi ad ogni scemo

Sono sincero me l’hai chiesto tu

Ma non ti piace più

Scegli il vestito migliore per il matrimonio

Del tuo amico con gli occhi tristi

Vai in palestra a sudare la colpa

Chiedi un parere anonimo e alcolista

Trovati un bar che sarà la tua chiesa

Odia qualcuno per stare un po’ meglio

Odia qualcuno che sembra stia meglio

E un figlio di puttana chiamalo fratello

Ma sono solo io

Non so chi mi credevo

Volevo fare il cantante

Delle canzoni inglesi

Così nessuno capiva che dicevo

Vestirmi male e andare sempre in crisi

E invece faccio sorrisi ad ogni scemo

Sono sincero me l’hai chiesto tu

Ma non ti piace più

Abbassa la testa, lavora duro

Paga le tasse buono buono

Mangia bio nei piatti in piombo

Vivi al paese col passaporto

Ascolta la musica dei cantautori

Fatti un tatoo, esprimi opinioni

Anche se affoghi rispondi sempre

Tutto alla grande

Però di te m’importa veramente

Aldilà di queste stupide ambizioni

Il tuo colore preferito è il verde

Saremo vecchi indubbiamente ma forse meno soli

Volevo fare il cantante

Delle canzoni inglesi

Così nessuno capiva che dicevo

Essere alcolizzato spaccare i camerini

E invece batto il cinque come uno scemo

Sono sincero me l’hai chiesto tu

Sono sincero me l’hai chiesto tu

Ma non ti piace più

Ma non ti piace più

Ma non ti piace

Cosa è successo nella prima serata

Ieri sera è iniziato ufficialmente il 70esimo Festival della musica italiana. Nella prima serata condotta da Amadeus affiancato da Diletta Leotta e Rula Jebreal, si sono esibiti 12 dei 24 concorrenti in gara. Ad aprire il Festival di Sanremo Fiorello con la tonaca originale di don Matteo esordendo con “uno dei pochi Matteo che funzionano in Italia”. Tra gli ospiti anche Tiziano Ferro, Albano e Romina. A mezzanotte il monologo potentissimo contro il femminicidio fatto dalla giornalista e scrittrice palestinese con cittadinanza israeliana e italiana, ha toccato il cuore di tutti.