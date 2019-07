Il Salone dell’Auto dice addio a Torino e approda a Milano.

“La sesta edizione del Salone dell’Auto all’aperto Parco Valentino si svolgerà in Lombardia dal 17 al 21 giugno”.

A Milano dal 17 al 21 giugno

Ad annunciarlo, una nota degli organizzatori del Salone dedicato alle auto che lascia così Torino per approdare a Milano. “Seguendo la nostra vocazione innovativa – ha spiegato il presidente Andrea Levy – abbiamo scelto per il 2020 di organizzare la sesta edizione in Lombardia in collaborazione con Aci. Sarà un grande evento internazionale, all’aperto e con una spettacolare inaugurazione dinamica a Milano nella giornata di mercoledì 10 giugno 2020”.

Addio a Torino

Il presidente ha ringraziato “la Città di Torino per aver collaborato in questi 5 anni alla creazione di un evento di grande successo, capace di accendere sulla città i riflettori internazionali”. Bisognerà aspettare settembre per conoscere tutti i dettagli del nuovo progetto, compreso il logo. L’unica informazione trapelata è che l’inaugurazione sarà a Milano, ma non si conoscono ancora i luoghi dello svolgimento della manifestazione.

Appendino furiosa

Dura la reazione del sindaco Chiara Appendino del M5S che si è detta “furiosa per la decisione del comitato organizzatore. Una scelta che danneggia la città”.