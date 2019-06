Nuova sezione “Servizi on line” del sito internet comunale

La sezione dei “Servizi on line” sul sito internet del Comune di Legnano cambia. Gli utenti troveranno una grafica più chiara e ordinata, con i servizi pubblici nella parte sinistra della pagina e i servizi privati, il cui accesso avviene con SPID (Sistema Unico di Identità Digitale) o con login e password, nella parte destra.

Il rinnovo consente, fra l’altro, di recepire le ultime linee guida di Agid – Agenzia per l’Italia Digitale e di migliorare il servizio di pagamenti on line Pago Pa. Per esempio, a seguito dell’aggiornamento non sarà più necessaria una doppia registrazione per i pagamenti della refezione scolastica e in generale per tutti i servizi garantiti da realtà esterne al Comune.

Tra le novità, quelle che riguardano le istanze on line. Previo log-in, gli utenti non solo potranno attivare i servizi di proprio interesse e compilare da pc, tablet o smartphone i relativi moduli, inviandoli direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune, ma potranno anche seguire passo passo lo stato di avanzamento delle pratiche (se previsto il caricamento pratica).

Scopo delle modifiche è offrire un ventaglio più ampio di servizi on line, facendo risparmiare tempo agli utenti e limitando eventuali disagi riconducibili a un notevole afflusso di cittadini agli sportelli comunali. La nuova sezione sarà attivata entro martedì 4 giugno.

